Sergio Ramos, sobre un posible Monterrey-Real Madrid: "Ojalá no nos crucemos. Nos ahorraríamos el disgusto"

Sergio Ramos vuelve a la escena mundial del fútbol, tras ocho meses preparándose sin equipo. Ahora con el Monterrey, el sevillano coincide en el Mundial de Clubes con su 'ex' el Real Madrid, con el que le invade la nostalgia al recordar sus días como madridista: "Siempre es favorito por todo, por el nivel que tiene y la mentalidad que poseen, que lleva muchos años implantada (...) es el mejor del mundo" y la llegada de Xabi Alonso como entrenador "será un refuerzo interesante que ayudará bastante en esta nueva etapa", apostilló.

El Madrid, una "parte emotiva, sentimental y melancólica" de su vida. Jugar contra el equipo en el que lo ganó todo es duro, pero Ramos lo enfoca al reencuentro con sus antiguos compañeros: "Pensar en una semi o cuartos cuando estamos todavía en una fase de grupos sería adelantarnos, pero los duelos siempre son bonitos cuando son reencuentros con antiguos compañeros", agregó. Para Ramos, lo mejor sería no cruzarse con su antiguo club para ahorrarse un disgusto, "pero siempre es bonito medirse a compañeros que han sido prácticamente hermanos", admitió.

Ramos aseguró en referencia a Franco Mastantuono, que el club blanco es "el mejor sitio para ver si uno se hace crack". El argentino se incorporará tras el Mundial de Clubes a la disciplina blanca y el español tiene buenas fuentes sobre el nuevo fichaje. "Sinceramente no lo he seguido muy de cerca, pero sí me han hablado. Tengo muchos compañeros argentino y es un fichaje que creo que ya se ha hecho oficial por parte del Real Madrid, que apunta muchísimas maneras", expuso.