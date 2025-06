Francia reivindica el Balón de Oro para Dembélé ante la amenaza de Lamine Yamal en la Nations League

Francia quiere el Balón de Oro para uno de los suyos. A falta de buenos argumentos para Kylian Mbappé por su temporada con Bota de Oro pero sin títulos, las miradas en su país se dirigen hacia Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con el París Saint-Germain.

Aunque no estuviera anunciado, la prensa daba por hecho la presencia de Kylian Mbappé. Decir "Francia" en fútbol en la actualidad y no mencionar al delantero del Real Madrid se hace extraño, por eso ha sorprendido este miércoles en Stuttgart la ausencia en la rueda de prensa del capitán francés, como es costumbre.

La FFF (Federación Francesa de Fútbol) no tiene tan asumida la rotación ante los medios como la RFEF española, por eso ha sorprendido la presencia de Ibrahima Konaté junto al seleccionador, Didier Deschamps. Según avanzó el diario Le Parisien por la mañana, se debía a que Mbappé no quería acaparar la atención de los medios franceses.

"El técnico confía en mí, formo parte del equipo soy un líder también y el entrenador confía en mí para hablar. Soy capaz de responder preguntas complicadas", ha dicho Konaté en rueda de prensa.

El central del Liverpool, como buen defensor, ha despejado las dudas sobre quién es el capitán de Francia, haciendo un elogio del mismo: "Kylian ha ganado la Bota de Oro en españa. Tiene nuevos compañeros y mucha presión. Estoy deseando ver lo bien que lo va a hacer la próxima temporada. Es verdad que no ha ganado ningún título pero tiene un equipo alrededor".

Al mismo tiempo, ha hecho otra reivindicación acerca del Balón de Oro: "He oído hablar mucho de Lamine Yamal y Mbappé, pero casi nadie ha hablado de Ousmane Dembélé. Para mí ha hecho una temporada fantástica y se merece el Balón de Oro". Una sombra dorada planeaba sobre la sala de conferencias del Mercedes Benz Arena.

No obstante, también ha calificado al barcelonista como un "genio del fútbol" y le ha comparado con Leo Messi al decir que no sabía si el argentino era tan bueno a los 17 años. "Estoy deseando verlo sobre el terreno de juego", ha añadido para también rechazar la idea de que el partido de este jueves sea decisivo para decidir el galardón.

En el mismo sentido se ha expresado el seleccionador, Didier Deschamps, al hacer su valoración sobre el premio: "No voy a hablar de Lamine Yamal o sobre quién tiene que ganarlo, porque si depende de mí lo ganaría un francés, por supuesto. Por la temporada que ha hecho Ousmane se lo merece y espero que así sea".

Y ha añadido sobre el extremo del PSG en tono de alabanza: "Siempre quiere más. Ha tenido una temporada maravillosa. Causó estragos entre la defensa rival en su último partido, queremos que mañana sea similar. Ousmane es muy exigente consigo mismo".

El que fuera también campeón del mundo y de Europa como jugador, no ha querido entrar en comparaciones entre Lamine Yamal y otro jugador francés, en este caso Doué por su juventud, pero ha alabado la temporada del extremo del PSG: "Llegó al PSG a principios de esta temporada y quizá le costó arrancar, pero ha sido una gran temporada y la guinda ha sido la Champions. Ya veremos lo que pasará durante el partido. Si es capaz de reflejar lo que ha hecho en la temporada, será fantástico para mí".

Asimismo, Deschamps ha calificado de "gran temporada" también la de Lamine Yamal, pero ha restado importancia a unas palabras de Rabiot en la previa del pasado encuentro de semifinales de la Eurocopa: "Adrien Rabiot no dijo nada". "Siempre hay algún recuerdo de lo que ha pasado cuando los jugadores se enfrentan. No siempre las experiencias son positivas, podemos aprender de ciertas lecciones. No he visto a ningún equipo que haya encontrado la solución para eliminar la influencia de Lamine Yamal en el juego".

En resumen, las preguntas sobre Lamine Yamal, Dembélé y el Balón de Oro han caído en la sala de prensa del estadio de Stuttgart con la misma intensidad que la tormenta que ha obligado a retrasar unos minutos el entrenamiento de la selección francesa.