Piastri y Norris firman otro doblete en el GP de Miami y demuestran que McLaren sigue muy por delante del resto

La carrera larga del GP de Miami ha dejado claro que McLaren ahora mismo está en otro mundo. Ni siquiera Verstappen, que logró la 'pole', fue capaz de poner en apuros a las 'balas anaranjadas', y eso que hizo todo lo posible por no ser adelantado en las primeras vueltas. Piastri y Norris le adelantaron antes de la vuelta 20 y desde entonces la lucha por los dos primeros puestos se desvaneció, con un nuevo doblete de McLaren en este curso. También le adelantó gracias a la estrategia el británico George Russell, que cerró los puestos de podio de este Gran Premio.

En la salida, la ardua lucha de Verstappen con Norris hizo que el británico perdiese cuatro plazas, quedándose sexto. El movimiento empezó con el abandono de Doohan, momento en el que el 'Virtual Safety Car' tuvo que hacer aparición por primera vez en la carrera. Una vez se marchó, fue el turno para que Norris remontase de forma exprés su desventaja. Adelantó a Albon, Russell y Antonellii para volver a colocarse en la tercera plaza, por detrás de Verstappen, líder en ese momento y su compañero de escudería.

Piastri, por su parte, tuvo una carrera más fácil que su compañero de equipo. El australiano se colocó segundo en la salida pese a salir cuarto, consiguió adelantar a Verstappen en la vuelta 14 y desde entonces solo tuvo un rival, las vueltas que iban pasando.

“The lead changes hands! ⚔️ Piastri passes Verstappen in Miami #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/TD63Va1Lhq “

Y si Piastri tuvo un solo rival fue porque Verstappen le dio mucha guerra a Norris, haciéndole perder segundos muy valiosos. Cuando le adelantó en la vuelta 17, Piastri ya sacaba a su compañero de equipo siete segundos, haciendo imposible una posible lucha entre compañeros de escudería. Verstappen, por primera vez en mucho tiempo, se veía tan inferior a un coche que prefirió centrarse en defender el podio ante los Mercedes de Russell y Antonelli. Buena idea la del neerlandés, (aunque finalmente fuese 4º), ya que los McLaren sacaron más de medio minuto al resto de coches de la parrilla.

La posible lluvia, el único aliciente en la segunda mitad de carrera

El 'paddock' se revolucionó cuando la posibilidad de que apareciese la lluvia apareció. Una radio a Piastri diciendo que empezaría a llover hizo que todo el mundo esperase para un posible cambio de ruedas. En la vuelta 26, Norris recibió la información de que podían caer gotas en la curva 17.

Sin embargo, lo que benefició la carrera de varios pilotos como Hamilton no fue la lluvia si no otro 'virtual safety car' por un problema mecánico de Bearman (Haas). El inglés, que empezó fuera de los puntos, ganó varias posiciones entrando en el momento preciso. Russell, con neumático duro, también consiguió cambiar con el 'virtual safety car' y consiguió adelantar a Max Verstappen en la lucha por la tercera plaza. El neerlandés de Red Bull se situó a un segundo del Mercedes tras su parada, pero se vio el poco ritmo de su coche este curso ya que no pudo pasar de la 4ª plaza.

En la segunda parte de la carrera, con neumáticos duros, fue el momento de ver el mejor rendimiento de los Williams. Albon adelantó a Antonelli para subir al quinto puesto y Carlos Sainz Jr. luchó de tú a tú con los de Ferrari, una pelea que acabó perdiendo y en la que al final terminó 9º. Por su parte Fernando Alonso finalizó en 15ª plaza, muy lejos de la posibilidad de los puntos.

Finalmente el podio fue para el dúo de McLaren con Piastri 1º y Norris 2º, con Russell acompañándoles en el tercer lugar. Verstappen fue 4º, Albon 5º, Antonelli 6º por delante de los dos Ferraris y Sainz Jr. acabó por delante del Red Bull de Tsunoda, que cerró los puntos con su 10ª plaza.

Piastri sigue manteniendo su liderato en el Mundial de F1 con su cuarta victoria este curso, mostrando de manera cada vez más evidente su candidatura para hacerse con el título, aunque parece que posiblemente su principal rival esté en casa si Verstappen o los Mercedes no aceleran su ritmo de puntos en las próximas carreras.