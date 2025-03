Las rotaciones cambian LaLiga y se erigen como claves para el futuro de la temporada

Comienza marzo, quizá el mes más intenso en lo que a fútbol se refiere. Tras los duelos de Copa, con Atleti y Barça jugando un partido en el que no se dejaron nada y Real Madrid ganando un complicado partido en San Sebastián ante la Real Sociedad, la capacidad de competir al 100% cada tres días dirimirá las opciones de cada equipo para lograr todos los títulos, pero especialmente LaLiga.

Calendario complicado y muchas maneras de gestionarlo

El Barcelona, líder en solitario por primera vez en muchas jornadas, lo ha hecho a base de sumar jugadores a la causa como demostró su victoria en casa ante la Real Sociedad. Gerard Martín, Casadó y Araújo, suplentes habituales en los últimos partidos para Flick, anotaron tres de los cuatro goles de la victoria. El entrenador alemán, que en diciembre ya apuntó que era una temporada muy larga, ha devuelto al Barcelona a su mejor nivel de fútbol en el momento que más importa de la temporada.

Pese a que el alemán ya ha conseguido un once más o menos reconocible, la diferencia respecto a principio de temporada es que también ha logrado una base de suplentes muy fiables para poder sacar compromisos ligueros en los que no tenga a sus jugadores de gala. En un espacio de 12 días tienen dos partidos de Champions League ante Benfica y uno de Liga ante el Atlético claves para seguir su camino hacia los títulos.

La irrupción de Ferrán Torres para dar descanso a Lewandowski, el jugador con más años del once, ayuda a un ataque blaugrana que, aún así, depende mucho del trío Pedri-Raphinha-Yamal. En un cuadro donde han entrado en rotación jugadores como Fermín, Olmo, Gavi, De Jong o Casadó, para Flick hay tres jugadores indispensables en su once. El peor rendimiento del club azulgrana ha venido cuando alguno de ellos no ha estado a su mejor nivel, aunque por fortuna para Flick tan solo tuvo que lidiar con una lesión de Yamal en diciembre.