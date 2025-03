Txingurri de récord: Ernesto Valverde se convierte en el cuarto entrenador con más partidos en Primera

30 de agosto de 2003. En la radio anuncian las alineaciones del Athletic - Barcelona que abre la temporada. Seguramente, todas las informaciones, cámaras y miradas giren en torno al debut de un jugador: Ronaldinho Gaúcho. Sin embargo, en el banquillo rojiblanco se sienta por primera vez un entrenador de 39 años que acaba de subir del filial. Su nombre: Ernesto Valverde.

Más de dos décadas y 544 partidos después de ese, que, por cierto, perdió, ese joven técnico que salía de Lezama es ahora una leyenda del fútbol español. Afirmar esto puede ser impactante para los más escépticos, pero los datos le avalan. 21 años, 7 equipos, 6 títulos y el honor de ser el entrenador con más partidos al frente de uno de los tres clubes que nunca ha descendido. Apodado el "Txingurri", la hormiga, por su época de jugador donde se caracterizaba por ser bajito y rápido, quizás, ahora, se le quede algo pequeño el apodo.

Introducción

Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, Joseba Etxeberría, hasta hace poco del Eibar, Aitor Karanka, ex del Granada o Nottingham Forest, Julen Guerrero, ex del Amorebieta, o Carlos Gurpegui, actual entrenador del filial del Athletic (donde empezó Valverde). Todos estos técnicos tienen algo en común: formaron parte del once que alineó el "Txingurri" en aquel primer partido frente al FC Barcelona. Nombres, que sirven para contextualizar lo que esconden esos 544 partidos en primera división.

Es menester, por lo tanto, repasar esos primeros años. Su periplo en el Athletic, el primero al menos, acabó pronto. Tras dos temporadas, en las que logró un quinto puesto en liga y unas semifinales en Copa (a priori buenos resultados), puso punto y aparte en Bilbao. Sin embargo, su carrera de entrenador no había hecho más que empezar y, después de un año en el que no dirigió a ningún club, comenzó su etapa más mediterránea.

El extremeño dirigió dos años al Espanyol, para poner rumbo a Grecia el año siguiente. En esta temporada ganó el doblete (liga y copa) con el Olympiakos, pero decidió volver a España para entrenar al Villarreal. Una temporada que no acabó, abandonó el club castellonense y decidió volver a la capital helena, volver al club griego, donde consiguió, de nuevo, dos ligas y una copa en dos años. Ahí terminó su segunda (y última) aventura europea, pues decidió volver a la Comunidad Valenciana, en este caso al Valencia, donde tras menos de una temporada, regresó a casa. Diez años, donde entrenó a cuatro equipos y en los que logró ganar sus primeros títulos, pero al final, uno siempre vuelve a casa.