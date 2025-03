El Barça de Dani Olmo golea a la Real Sociedad y vuelve a ser líder en solitario de la Liga

Hace poco más de dos meses, un gol de Sorloth en casa del Barça condenaba a un equipo que se había diluido desde su victoria en el Bernabéu y al que algunos ya cuestionaban su favoritismo. 68 días después, y también después de recibir un gol de Sorloth en el descuento (esta vez en Copa del Rey), este Barça es otro. Tanto que es líder en solitario de la Liga.

Los de Hansi Flick no podían fallar después del tropiezo en el Vilamarín del hasta ahora colíder y ha sumado tres puntos a costa de la Real Sociedad.

Gran parte de culpa en este resurgimiento lo tiene un jugador, que fue capital en el arranque de la temporada y lo está siendo otra vez tras dejar atrás su lesión y sus problemas burocráticos: Dani Olmo.

El de Terrassa ha vuelto a mandar entre líneas y por sus botas pasan el noventa por ciento de las acciones de ataque culés. De él nació el primer gol, obra del lateral Gerard Martín, en el minuto 25 y el segundo, obra de Casadó, en el 29’. Ambos se estrenaban como goleadores (Casadó había marcado, pero con ficha del filial) y se fueron al descanso en una nube: "¡Vaya dos!", espetaba el lateral al delegado cuando juntos abandonaron el campo.

La expulsión de Elustondo marca el duelo

No solo con sus pases cambió la dinámica de un partido al que los visitantes habían saltado de manera valiente. Los de Imanol fueron valientes en el primer cuarto de hora, finalizaban todos los contragolpes y hasta marcaron un gol, que un fuera de juego anularía.

En el minuto 17, Artiz Elustondo vio la tarjeta roja al derribar precisamente a Dani Olmo cuando era el último defensor. Alguacil se vio obligado a hacer cambios, introdujo al joven Jon Martin (18 años y con apenas cinco partidos en Primera) en detrimento del centrocampista Olasagasti. Ahí la Real se vio obligada no solo a defenderse sino a jugar diferente. Ya no saldría de su campo como al inicio y ya no se podría arriesgar tanto ante la presión local como había hecho antes (a punto estuvo Pedri en el 13’ de abrir el marcador al presionar a un Remiro que tenía la sangre helada).

En el paso por los vestuarios Imanol realizó dos sustituciones más, que insinuaban a pensar que pesaba más el partido del jueves en Europa League. Martín Zubimendi dejó su puesto a Beñat Turrientes y Ander Barrenetxea al debutante Arkaitz Mariezkurrena. La temporada se hace larga para todos los equipos y más para aquellos que aún siguen vivos en tres competiciones.