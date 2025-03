Daniel Ceballos estará unos dos meses de baja tras lesionarse contra la Real Sociedad

El Real Madrid ha confirmado la lesión muscular de su centrocampista Daniel Ceballos, que se produjo en el encuentro de ida de semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, disputado este miércoles en el Reale Arena. Según algunos expertos, este tipo de lesión supone unos dos meses de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", dice el escueto comunicado.

El propio jugador reaccionó en redes sociales al resultado de las pruebas médicas sintiéndose "muy triste" por no poder ayudar al equipo y por "tener que parar en el que sentía que era el mejor momento". "Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis. HALA MADRID!”, añadió.

Como en anteriores ocasiones, el Madrid no informa del tiempo estimado de baja, aunque el tipo de lesión de Ceballos suele tener a los futbolistas en el dique seco unos dos meses.

En las próximas ocho semanas el calendario del conjunto blanco es bastante cargado, por lo que el jugador sevillano se pierde seguro la visita al Real Betis de este fin de semana, el equipo de donde salió fichado por el Madrid.

Los pupilos de Carlo Ancelotti tienen la semana que viene la ida de octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, el martes en el Santiago Bernabéu, y la vuelta la semana siguiente en el Metropolitano. Entre medias reciben al Rayo Vallecano en Liga, jugando después el 15 de marzo en Villarreal.

Ceballos, que estaba completando notables partidos en su mejor momento de forma como madridista, no podrá ver recompensado su trabajo con la convocatoria de la selección española, que será en la siguiente semana de marzo. El Madrid retoma la actividad liguera el último fin de semana de dicho mes contra el Leganés y ya el 1 de abril disputa la vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.