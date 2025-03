Ancelotti: "Es difícil encontrar una liga tan competida como la española. Se va a resolver en el último partido"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cree que es "difícil" encontrar una liga tan competida y disputada como la española y añade que Madrid, Barça y Atlético estarán pugnando por ganarla hasta el "último partido".

"Una liga tan competida como esta de España es difícil encontrarla, sobre todo esta temporada. En Italia no hay muchos equipos que estén peleando, en Inglaterra tampoco, porque hay un equipo, el Liverpool, que hasta ahora ha marcado la diferencia. Aquí están tres equipos en un punto y son equipos de un nivel muy, muy alto. Es una liga que se va a decidir en el último partido", comentó el italiano en la previa de su partido de Liga contra el Girona. Un partido para el que, por cierto, su equipo no podrá fallar tras tres tropiezos seguidos.

"Hemos tenido un poco de mala suerte. Los últimos tres partidos lo hemos hecho bastante bien. Tenemos que seguir en esta línea, porque si tú juegas bien y tienes una buena actitud el resultado te va a premiar", comentó.

En esa misma línea insistió en que su equipo "no puede fallar". "Es un momento importante de la temporada. Hay que repetir la buena versión contra el City. No se puede fallar, la Liga está muy competida y cada partido es vital para llegar bien al final de la competición.

Respecto a la baja de Bellingham, castigado con dos partidos de sanción tras la roja en El Sadar, Ancelotti confirmó que el Madrid seguirá intentando rebajarla.

"Tenemos que aceptar esta decisión. El club va a apelar para intentar de cortar estos dos partidos de suspensión. Mañana va a jugar otro jugador", resaltó el

Sobre las polémicas arbitrales de las últimas semanas, el técnico blanco se reafirmó en sus palabras: "Yo mantengo mi opinión. Quiero una competición lo más limpia posible", añadió.

"Va a ser una eliminatoria bonita"

Respecto al duelo de octavos de final de Champions frente al Atlético de Madrid, el italiano destacó que será "difícil, como siempre".

"Va a ser una eliminatoria bonita, entretenida y equilibrada. Los dos últimos enfrentamientos han sido dos empates y eso significa que la calidad de los dos equipos es parecida", dijo en rueda de prensa.

El técnico madridista no quiso comentar los tuits del Atlético de Madrid y dijo no entender del tema para evitar responder al respecto: "Ya tengo dificultad para entender que es un tuit (bromeó), cuando tenga más tiempo me lo podrás explicar. No miro estas cosas", zanjó.

Además, aseguró que "Ceballos está muy bien" y, aunque no desveló quién jugará ante el Girona, sí desveló que podría hacer rotaciones.

"Todos los que han jugado están bien. Tengo que valorar quién necesita descansar porque las piernas frescas nos pueden ayudar. La plantilla a nivel físico está creciendo. Alaba puede jugar después de mucho tiempo. Son pequeños cosas que tengo que valorar", finalizó.