El 'diablo' se viste de blanco: Mbappé se doctora en el Bernabéu en una noche mágica

El Real Madrid firmó otra de sus grandes noches europeas en la holgada victoria ante el Manchester City de Guardiola (3-1), pero esta vez con un cambio de guion importante. No hizo falta tirar de épica ni del ADN de las remontadas, porque los blancos dominaron de principio a fin los 90 minutos. Y aunque fue un partido coral de los 'once' sobre el césped, hubo un nombre que destacó por encima de los demás, el de Kylian Mbappé.

"No quería venir aquí para jugar mal. Quiero jugar bien, marcar una época y escribir la historia del Real Madrid", dijo tras el partido. Unas palabras que, sin duda, llegaron cargadas de argumentos y goles. Mbappé fue elegido el 'MVP' de la noche y no fue por casualidad, sino fruto de su mejor día vestido de blanco, con sus tres goles, cuatro en el total de la eliminatoria, en una actuación completa en el que desplegó por fin todo su potencial.

"El tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que jugar con personalidad. No tengo límites, pero lo más importante es ganar títulos. He marcado goles en mi carrera, pero no he ganado muchos títulos. Firmo con sangre marcar muchos goles y ganar muchos títulos", proseguía el galo después de su actuación magistral en el Bernabéu.

Se puede decir que el 'diablo' viste de blanco. Mbappé estuvo omnipresente en todas las jugadas de ataque del Real Madrid, o bien para rematarlas o bien para participar de ellas. Entró por el centro, por la izquierda, por la derecha y atacó, como solo sabe hacer él, la espalda de los centrales. De hecho, en su primer contacto con el balón hizo el primer gol de la noche a los cuatro minutos, en un alarde de lo que sería una noche donde anotó de todas las maneras.

Fue Asencio el que se sacó de la chistera un pase de 30 metros para que el de Bondy aprovechase su velocidad. Mbappé sacó su galopada y se metió entre los dos centrales para imponer su calidad y, tras acomodar su cuerpo, elevar una vaselina de manual para batir a Ederson, que solo podía ver desde la mejor posición posible del campo esa brillante definición.