Pep Guardiola: "Los árbitros a veces se equivocan, pero no creo que sientan presión"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha defendido a los árbitros a un día de su enfrentamiento contra el Real Madrid. "A veces se equivocan, pero no creo que sientan presión", ha dicho en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, escenario del partido de vuelta de la repesca de la Champions League.

"El árbitro lo hace lo mejor posible. Estás bajo el escrutinio de toda Europa. Por eso las decisiones que tomen quieren que sean las correctas. A veces se equivocan y a veces no, pero no creo que sientan presión", ha dicho ante la prensa inglesa.

Hasta el Reino Unido ha trascendido la polvareda que ha levantado el Madrid tras el arbitraje de su partido liguero ante Osasuna. Ya en castellano, Guardiola ha tirado de ironía al ser preguntado por el 'fuck off' de Jude Bellingham y si lo considera un insulto: "Nunca he llegado a entenderlo, necesito más años para llegar a entenderlo". Más en serio ha respondido: "Hay que dejar en paz a los árbitros".

En lo meramente deportivo, el conjunto inglés llega con desventaja del partido de ida (2-3) y eso lo sabe el técnico de Santpedor: "No es la situación perfecta, vamos a tener que atacar. Tenemos que jugar un partido casi perfecto".

El exentrenador del Barça ha reconocido que lo del 1% de posibilidades de pasar la eliminatoria que dijo en una rueda de prensa anterior no se lo creía ni él mismo: "Pues os mentí. Os dije que teníamos uno porque nadie daba un duro por nosotros tras el partido. Pero cuando pasan los días uno se anima".

"A un partido puede cualquier cosa. Conozco muy bien a mi equipo. Hemos sido una máquina ocho años y eso no lo ha hecho nadie en Inglaterra en toda la historia. Veremos si podemos ajustar ciertas cosas y ver si podemos asustarles y a ver qué pasa", ha añadido Pep.

Se alegra por Julián Álvarez

También ha sido preguntado en ambos idiomas por el estadio: "El Bernabéu es lo que es. En los grandes estadios hay momentos en los que hay que sufrir, pero vamos a tratar de reducirlos. Tengo recuerdos extraordinarios en este estadio, buenos y malos. Nunca ha sido fácil. La historia está aquí". Asimismo ha reconocido que el coliseo blanco "ha cambiado mucho".

A nivel más particular, el técnico del City ha alabado el momento de Jack Grealish y el de Erling Haaland. Cuestionado sobre si la eliminatoria es una reválida para algunos jugadores, ha sido más enigmático: "Tenemos mucho que jugar todavía. A final de temporada tomaremos la decisión sobre los jugadores. Sí, bueno... si no pasamos puede ser la última oportunidad para algunos. La decisión al final no es mía".

Uno de los que se marchó hace ya meses fue Julián Álvarez, que está teniendo un gran rendimiento en el Atlético de Madrid. No obstante, Guardiola no se siente "responsable" de su salida. "Nos alegramos de que le vaya tan bien, por los goles que hace. Nos ayudó mucho a conseguir las cosas que logramos, y nos hace muy felices que le esté yendo bien. Que esté Erling (Haaland) le hacía jugar menos, pero quizás este año hubiera jugado más por las lesiones".