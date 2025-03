Óscar de Marcos se retirará del fútbol a final de temporada con 36 años

Óscar de Marcos ya le ha comunicado a sus compañeros que dejará el fútbol a final de temporada con 36 años. El capitán del Athletic Club ha anunciado su decisión este miércoles, tres días después de igualar a Iker Muniain como el segundo jugador rojiblanco con más partidos (560). Pone fin a una aventura de 16 años con el primer equipo, después de haber sido campeón de la Copa del Rey (2024) y de la Supercopa (2015 y 2021), .

Sacar la gabarra, "el sueño de toda la vida"

El jugador ya ha avisado a sus compañeros que no quiere "homenajes todos los fines de semana": "Iñaki, tú que me quieres mucho, si metes gol este fin de semana no quiero que me lo dediques. Todavía no me he jubilado", recuerda, tras mencionar que quedan tres meses de competición. "Me he sentido un privilegiado. Tengo muy buenos amigos aquí, para siempre. Creo que es difícil conseguirlo en otros equipos, como se consigue aquí. No quiero que parezca una despedida hoy porque aún me quedan tres meses".

De Marcos se va satisfecho después de sus 16 años de carrera con el Athletic donde consiguió, según él, "lo más grande" que se puede lograr con el club de Bilbao: sacar la gabarra tras ganar la Copa del Rey la temporada pasada: "He cumplido todos los sueños que podía cumplir en el Athletic. Hemos conseguido ganar dos Supercopas, el año pasado conseguí el sueñó de toda la vida. Para alguien del Athletic sacar la Gabarra y montar es lo más grande".

Para el defensa, lo más especial es haber compartido el "día a día" con sus compañeros. "Y luego, chavales, estáis vosotros y todos los compañeros con los que he compartido estos 16 años. Si esto es especial es por el día a día que tenemos aquí. Cuando tienes un día malo todo el mundo te intenta sacar una sonrisa. Me siento un privilegiado y considero que tengo muy buenos amigos aquí para siempre", recalca. Algo que será lo que más eche de menos en esta nueva etapa que comienza.