Fútbol | FIFA The Best Bonmatí, Hermoso, Paralluelo y León aspiran al The Best; Rodri, único español en categoría masculina

Vilda no está nominado a mejor entrenador, donde sí aparece Giráldez; Coll y Paños optan a mejor guardameta

Guardiola y Xavi, aspirantes al premio a mejor entrenador de equipo masculino

14.09.2023 | 16:45 horas Por RTVE.es / AGENCIAS

Salma Paralluelo y Aitana Bonmatí, en el Mundial. REUTERS GC