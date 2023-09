El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha desestimado la querella interpuesta por el Real Madrid contra LaLiga y su presidente, Javier Tebas, por presuntos delitos societarios en relación con los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol.

En el auto, al que ha tenido acceso RTVE, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 descarta los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios y delito de imposición de acuerdos abusivos que vienen incluidos en el escrito del club blanco.

El juez recuerda que el acuerdo recurrido se adoptó por una mayoría significativa y que el hecho de que el reparto acordado no se ajuste a las legítimas expectativas de la parte querellante "no significa que sea abusivo en términos penales".

Y es que, añade el magistrado, "las discrepancias entre posiciones minoritarias y mayoritarias no solamente es un supuesto harto frecuente en la práctica, sino que ese juego de las mayorías no puede indefectiblemente asimilarse a las nociones de abuso, de lucro, de perjuicio y de ausencia de beneficio social (que es lo que requiere el tipo de injusto) so pena de dar entrada en el ámbito punitivo cualquier acuerdo que para la minoría resultase una contrariedad".

El juez Calama añade que el acuerdo alcanzado solo obtuvo un voto en contra y que si bien la querellante es uno de los grandes clubes de LaLiga no es el único de tales características, por lo que resulta difícil entender, dice, que perjudique al Real Madrid, pero no perjudique al mismo tiempo a otros equipos de igual entidad y, por ende, con iguales intereses, que no votaron en contra.