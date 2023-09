El seleccionador de la absoluta masculina española, Luis de la Fuente, ha esquivado en la rueda de prensa previa al partido contra Georgia las preguntas sobre el 'caso Rubiales'. "Estamos centrados en este partido, me emociona el compromiso de estos jugadores". El técnico riojano ha reiterado la confianza que tiene en el grupo.

España retoma la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024 este viernes en el Boris Paichadze Dinamo Arena a partir de las 18:00 horas peninsulares, las 20:00 horas en la capital georgiana de Tiflis, en directo por La 1 y RTVE Play.

Apoyado en su jefe de prensa, que rápidamente ha cortado las preguntas sobre el caso, De la Fuente se ha limitado a decir: "Mañana tenemos un partido importantisimo, el prestigio del futbol español pasa por este partido y estamos centrados en ello. La actitud de los jugadores me hace emocionarme".

Esa respuesta ha sido a los medios locales, la única a los españoles ha ido en la misma línea: "Los jugadores están centrados en el partido de mañana. Hay que ponerlos en valor porque son un ejemplo".

"Los seleccionadores tenemos un inconveniente tremendo, no estamos jornada a jornada. El 18 de junio salimos campeones de la Nations League, que nadie se olvide. Se me hacen largos esos meses. En estos días dormimos tan poco que se nos pasan las semanas sin darnos cuenta. Solo pensamos en Georgia, Georgia y Georgia; fútbol, fútbol y fútbol", ha añadido.

En cuanto a si se siente respaldado, el seleccionador ha respondido: "Lo que marcan son los resultados, el fútbol dirá lo que tiene que ser en el futuro".

No desvela el equipo titular

Preguntado por el joven Lamine Yamal, de 16 años, ha afirmado: "Lamine me parecía muy bueno por televisión, pero trabajando con él me parece mucho mejor. Ahora mismo es un futbolista muy importante para nosotros y esperamos que su progresión siga en ese nivel. Vamos a darle tiempo, es muy joven, que vaya cubriendo sus etapas".

No obstante, no ha querido desvelar si será o no titular. De la Fuente ha afirmado tener claro el equipo, pero no lo confirmará hasta después del entrenamiento, a continuación de la comparecencia.