Dos de los capitanes de la selección española, Álvaro Morata y César Azpilicueta, se han pronunciado este martes sobre las críticas recibidas por su comunicado sobre Luis Rubiales, al que muchas voces han calificado de tibio. "Era nuestro deber como jugadores de la selección", ha dicho Morata a TVE, mientras Azpilicueta, en rueda de prensa, ha defendido que lo hicieron "lo más rápido" posible.

Ante las cámaras de TVE, Morata ha explicado cómo y por qué decidieron emitir dicho comunicado: "La primera cosa que hicimos fue juntarnos y llegar a un punto de acuerdo entre todos para hacer ese comunicado. Aquí somos muchas personas que tenemos que ponernos de acuerdo y cuando hemos llegado aquí es cuando teníamos que hacer algo como selección española de fútbol".

"Luego cada uno tiene sus vidas, hay algunos a los que no nos gusta meternos en opiniones públicas o en temas de este tipo, pero creo que era nuestro deber como jugadores de esta selección dar un comunicado sobre este tema", ha añadido.

Morata ha confesado que no fue fácil llegar a un acuerdo entre los 24 futbolistas, ya que es un "tema delicado en el que está implicada la RFEF". "Nosotros representamos a la selección y a la RFEF y pensamos que era oportuno hacerlo".

"No es una concentración igual que todas, pero nosotros venimos aquí a jugar al fútbol y tenemos una Eurocopa en juego, entonces no tenemos mucho tiempo para preparar los partidos y hay que estar centrados en esos dos partidos", añadió.

Azpilicueta: "Hicimos lo que sentíamos que teníamos que hacer, y lo más rápido que pudimos"

Azpilicueta, por su parte, se ha pronunciado en un sentido similar ante las preguntas de la prensa: "Cuando vinimos, nos juntamos, lo preparamos y emitimos el comunicado lo más rápido que pudimos".

El navarro ha dicho que fue una iniciativa de los propios jugadores porque sentían que era lo que tenían que hacer, por su "responsabilidad" como jugadores de la selección, y ha añadido que respeta las opiniones críticas con dicho comunicado: "Las opiniones son respetables, consensuar que todo el mundo esté de acuerdo es muy difícil".

03.00 min César Azpilicueta, jugador de la selección española, ha hablado en rueda de prensa de diversos temas, entre los que ha destacado por encima del resto el comunicado conjunto emitido por los futbolistas condenando la actuación de Luis Rubiales en la final de la Copa Mundial Femenina.

Asimismo, ha asegurado que no tiene contacto ni con Luis Rubiales ni con las jugadoras de la selección española y que, por lo tanto, no ha hablado con ellas. "No tengo ningún problema, cuando he tenido más contacto con las jugadoras del Chelsea femenino, allí he visto su evolución, he luchado porque pudiesen usar nuestras instalaciones y que mejoren sus condiciones. Con las jugadoras de la selección no he tenido ningún contacto ni tampoco he hablado con Luis Rubiales, pero siempre estoy dispuesto a hablar".

“Que todo el mundo esté de acuerdo es muy difícil“

El jugador del Atlético de Madrid ha indicado que en esta convocatoria la ve desde dos posiciones: "venimos a una convocatoria con unos acontecimientos que han ocurrido, que están ahí y luego está la realidad deportiva, en la que tenemos una situación difícil. Tenemos que dar el máximo en ambas posiciones, representamos a millones de españoles".