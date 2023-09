El defensa de la selección española de fútbol Dani Carvajal no ha querido 'mojarse' sobre la polémica en torno al beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, pero ha pedido "preservar la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional".

Preguntado en rueda de prensa este miércoles en Las Rozas (Madrid) y el día antes en una entrevista, el defensa del Real Madrid ha mostrado su "solidaridad con Jenni si está pasando un mal momento, pero seguro que el presidente (Rubiales) no está pasando momentos agradables".

Carvajal ha asegurado que él no es quien para "limpiar, hacer o deshacer dentro de la RFEF. Rubiales conmigo siempre ha tenido un trato profesional excelente".

Asimismo, ha dicho no haber visto el vídeo que publicó el suspendido presidente en redes sociales, presuntamente respondiendo al comunicado de los capitanes de la Roja y acusándoles de dejarse llevar por la corriente.

"El comunicado lo elaboramos entre 24 y estamos todos conformes. Al final, como dijo César (Azpilicueta), es muy complicado poner de acuerdo 24 opiniones", ha respondido sobre el mismo.

No obstante, comprende la repercusión mediática y las críticas: "Los jugadores estamos en el foco para lo bueno y para lo malo. No es un tema agradable para nosotros. Yo en ningún momento he dado mi opinión y prefiero no hacerlo".

El lateral ha lamentado que no se haya hablado del éxito del Mundial femenino y ha dicho sentirse "orgulloso. Coincidí con ellas (las madridistas) en el saque de honor y las felicité por redes sociales".