El técnico de la selección española femenina, Jorge Vilda, ha tenido un reconocimiento para las seis jugadoras que se han quedado fuera de la lista definitiva para la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda: "Si tuvieran que volver, estoy seguro de que darían el nivel".

Vilda ha reconocido en rueda de prensa desde Las Rozas que la lista de 23 ha sido para él "la más complicada por lo difícil que lo han puesto las jugadoras". El madrileño ha confesado haber dormido mal y haber estado con su equipo técnico consensuando la lista "hasta altas horas de la noche".

Una de las ausencias más destacadas es la de Marta Cardona, y Vilda se ha referido a ella y a Maite Oroz en una pregunta concreta: "Si alguna de las seis tuviera que volver, y entre ellas están Cardona y Oroz, estoy seguro de que darían el nivel para entrar entre las 23 y para jugar".

También ha sido preguntado por la capitanía, algo que recaía en jugadoras como Alexia Putellas, pero que con la crisis abierta por las 15 que renunciaron -Ona Batlle, Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí pidieron regresar- trastocó la designación: "Seguimos con las mismas capitanas, pero también hay jugadoras que ejercen el liderazgo, como Alexia Putellas o Jenni Hermoso".

En cuanto a la estrella del Barça, incluida pese a haberse recuperado muy recientemente de su grave lesión de rodilla, el técnico ha admitido que optó por no forzarla en el amistoso del día antes contra Panamá: "No vamos a asumir riesgos, vamos paso a paso. Las sensaciones fueron buenas, no solo por el gol y las asistencias. Pero lo mejor de Alexia está por llegar".

Una de las descartadas tenía que ser una portera, puesto que en la prelista había cuatro, y la damnificada ha sido Elene Lete, quien tiene "un futuro espectacular", en palabras de Vilda. La sorpresa ha sido Cata Coll, suplente en el Barça y presente en la lista: "Cata es una jugadora de personalidad muy llamativa. Lo que puede sentir el equipo con Cata en la portería con pocas se siente, nunca se va a arrugar".

En cuanto a María Pérez, otra joven promesa del FC Barcelona, la ha comparado "aunque no me guste hacerlo" con Sergio Busquets. "Es una apuesta muy específica porque entiende lo que queremos de una mediocentro pura".

En cuanto al Mundial en sí, Vilda no se pone un techo y ha afirmado querer optar "a lo máximo". "Queremos llegar lo más lejos posible, hacer historia, somos ambiciosos. Sé que hemos generado muchas expectativas, eso es un privilegio. Vamos a pelear por estar en lo más alto".