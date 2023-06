Se acabó la espera. La selección española afronta ya esta semana la final a cuatro de la UEFA Nations League. Será la ocasión de levantar un nuevo título once años después del último, una espera que se está haciendo demasiado larga, sobre todo para el aficionado más joven.

Las nuevas generaciones no tienen tan incrustado en el 'ADN' la espera por ver a la Roja levantar un título; no saben lo que significa la 'maldición de cuartos'. España es la primera selección en repetir Final Four, la segunda para el combinado en tres ediciones del torneo bianual.

Lo hará con dos entrenadores distintos, Luis Enrique en 2021 y Luis de la Fuente en 2023, pero con el mismo rival enfrente en semifinales: Italia.

'Playoff' para la Eurocopa en el bolsillo Así es este nuevo formato, que se va asentando con cada edición. Las cuatro clasificadas tienen una ventaja ante la próxima edición de la Eurocopa 2024, que es tener un puesto asegurado en los 'playoff' de repesca en caso de no lograr el pase directo a la fase final de Alemania. Luis de la Fuente: "Me siento total y absolutamente respaldado por la Federación y los jugadores" Sería una 'vida extra' para Luis de la Fuente en caso de no lograr ser primera de su grupo clasificatorio para la Euro. El técnico riojano aseguró en rueda de prensa sentirse "plenamente respaldado" por la RFEF y no ve en esta final a cuatro un examen para su continuidad.

La UEFA Nations League, en directo en TVE y RTVE Play Radio Televisión Española (RTVE) se vuelca en todas sus plataformas con la Final a Cuatro de la UEFA Nations League. Los cuatro partidos se podrán ver en directo en TVE y RTVE Play, la plataforma en streaming, además de RNE por radio. Las semifinales y la final irán por La 1. Además, la web www.rtve.es/deportes/futbol/uefa-nations-league/ ofrecerá toda la información previa y de última hora de la selección española y de sus rivales.