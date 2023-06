El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha comparecido para valorar la lista de convocados para la final a cuatro de la UEFA Nations League. El técnico riojano no lo considera un examen a nivel personal y ha dicho sentirse "total y absolutamente respaldado" en su cargo.

De la Fuente ha calificado de "falsas" las informaciones acerca de que se juega su continuidad en el cargo: "El presidente fue claro y contundente, esa información es falsa. Siento el apoyo total de la RFEF, tanto del presidente como de la dirección deportiva y los jugadores".

''Autocrítico hay que ser siempre y yo lo soy siempre conmigo mismo'', ha dicho en un primer momento, para más adelante añadir sobre las críticas recibidas: "Por un motivo u otro hay gente que tenemos que demostrar más cosas. Soy un luchador nato. No me genera ninguna situación de estrés ni me limita para tomar decisiones. En estos 10 años que llevo en la RFEF siempre he conseguido resultados muy buenos".

01.42 min Luis de la Fuente ha anunciado su segunda lista como entrenador de la Selección española de fútbol. Aún así, se le ha preguntado sobre la primera convocatoria, en la que cayó ante Escocia.

El seleccionador ha llamado a 23 futbolistas en lugar de los 26 de la anterior convocatoria y ha incluido 13 cambios. Según De la Fuente, esos cambios se deben a "datos objetivos", que ha explicado de la siguiente manera: "Ese sexto sentido que se va desarrollando con la edad y la experiencia. Esas sensaciones son los datos objetivos que me ayudan a tomar las decisiones".

El de Haro (La Rioja) ha llamado a Jesús Navas, de 37 años, en función de esos "datos" y ha evitado la comparación con la no convocatoria de Sergio Ramos, de la misma edad. De la Fuente ha elevado la media de edad de la lista y lo ha argumentado en que está pensada "para ganar. En dos partidos nos jugamos un título".

Un título que le mantiene, "ilusionado". "Sigo estando igual de ilusionado, igual de feliz, igual de tranquilo, igual de reflexivo e igual de responsable. La experiencia nos enseña", ha dicho respecto a las críticas y las dudas generadas tras perder ante Escocia.

"Ceballos y Gavi van a coincidir muchos años" De la Fuente ha negado que la no inclusión de Ceballos se deba a la mala convivencia con el barcelonista Gavi: "Estaréis de acuerdo todos en lo que siento por Ceballos. Yo no pretendo que sean amigos nadie, pero sí compañeros. El comportamiento fue exquisito. Seguro que Dani vendrá en un futuro y van a coincidir muchos años". "Los que no han venido no ha sido por mal rendimiento. Hemos tenido que tomar unas decisiones en un contexto muy específico", ha añadido sobre el resto de ausencias. En cuanto a la principal novedad, el francés Robin le Normand, lo ha calificado de "futbolista fantástico, que tiene un gran futuro en una posición en la que España necesita futbolistas de ese nivel". El seleccionador ha aprovechado para felicitar al Sevilla por su reciente Europa League, alabando a su técnico, José Luis Mendilibar, "un amigo, hemos sido compañeros y tenemos muy buena relación". También ha mandado su apoyo al meta del PSG Sergio Rico, que sufrió un grave accidente al caerse de un caballo.

España, a por un nuevo título La selección española afronta dos partidos en los que se juega el título por segunda ocasión consecutiva. Al igual que en 2021, la selección de Italia será el primer rival en semifinales, el 15 de junio. En caso de ganar, la final será el domingo 18 contra el vencedor del Países Bajos - Croacia, que se juega el 14. La Final Four este año se disputa en terreno neerlandés. La Roja se desplaza a Enschede, donde se juega su pase a la final y también se disputa el partido que decide la tercera y la cuarta plaza. Pero el objetivo de la Roja es ganar, y si lo consigue jugaría la gran final en el Stadium Feijenoord de Róterdam.

La UEFA Nations League, en directo en TVE y RTVE Play Radio Televisión Española (RTVE) se vuelca en todas sus plataformas con la Final a Cuatro de la UEFA Nations League. Los cuatro partidos se podrán ver en directo en TVE y RTVE Play, la plataforma en streaming, además de RNE por radio. Los partidos de España irán por La 1. Además, la web www.rtve.es/deportes/futbol/uefa-nations-league/ ofrecerá toda la información previa y de última hora de la selección española y de sus rivales.