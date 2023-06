El portero del Athletic Club y la selección española, Unai Simón, ha defendido al técnico, Luis de la Fuente. Ausente en la primera convocatoria, ha regresado para los dos partidos de la UEFA Nations League por el título. "No me puso la cruz. Para mí tiene toda la confianza", ha defendido.

Simón ha atendido a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), en el penúltimo día de estancia de la Roja antes de partir a Enschede para preparar el primer encuentro ante Italia, en semifinales.

"Conozco a Luis desde la Copa Atlántico sub-18 y para mí es bonito volver a coincidir con él", ha señalado. En defensa de su relación con el técnico riojano, ha dicho: "No me puso la cruz". De la Fuente le dio la titularidad ante Italia en el debut de la Eurocopa 2019 y España perdió 3-1.

A partir de entonces jugó Antonio Sivera. "Aquello no fue poner la cruz, sino mirar para el equipo. Lo mejor fue poner a Antonio y ganamos el Europeo", ha defendido para añadir sobre De la Fuente que es un "muy buen entrenador, buen motivador. No es de alterarse ni de perder los papeles, muy buen gestor".

Y ha añadido en su elogio: "Para mí ha tenido un crecimiento profesional espectacular. En los juegos ya se le vio capacidad para estar en esta selección. Lo que he visto de lo que transmite y las herramientas que nos da son las necesarias para afrontar esta competición. Para mí, toda la confianza".

01.04 min Carvajal y Simón respaldan a Luis de la Fuente

El del Athletic no cree que el cargo del entrenador esté en riesgo por esta final a cuatro: "La figura del entrenador siempre ha estado discutida, con Luis Enrique también la teníais discutida. No pensamos en lo que pasó en Glasgow, pensamos en la semifinal. Lo pasado no nos va a lastrar, nos va a servir de aprendizaje".

Y en cuanto a su posible titularidad, "jugar o no jugar no depende de mí. He estado jugando hasta esa convocatoria de marzo. La decisión que tome el mister habrá que respetarla por respeto a mis compañeros".

Mensaje de ánimo a Ian Mackay y elogio a Vinicius Fuera de la selección y en relación a la actualidad, ha mandado un mensaje de apoyo a Ian Mackay, portero del Deportivo de la Coruña que ha tenido que cerrar sus redes sociales por acoso y amenazas tras perder el 'playoff' de ascenso a Segunda: "Hay que tratar este tema con delicadeza, sufrimos mucho acoso. Ser personajes públicos no da derecho a todos los comentarios que nos hacen. No se merece a esta situación porque ha hecho un gran trabajo a lo largo de la temporada, gracias a él han podido disfrutar de este 'playoff'". Y en cuanto a su abrazo con Vinicius en el último partido de Liga, donde se intercambiaron las camisetas, lo desliga de la polémica por los insultos racistas: "El tema de la camiseta es aparte, tengo un amigo que tiene una niña hospitalizada, en estado crítico, y la camiseta de Vinicius es lo que más ilusión le hace en la vida. Vinicius es un jugador 'top' y es muy buena persona tanto dentro como fuera del campo".