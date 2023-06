La selección española absoluta no estará sola ante Italia en la final a cuatro de la UEFA Nations League. A pesar de lo recóndita que pueda parecer la pequeña localidad neerlandesa de Enschede (Países Bajos), de tan solo 160.000 habitantes, hay presencia española.

Y no nos estamos refiriendo sólo a los que han comprado su entrada, cifra aún por confirmar, sino a una colonia residente en la localidad. Algunos desde hace tres generaciones, como el caso de Manuel, propietario del el restaurante El Corru.

Ante la perspectiva de recibir un 'aluvión' de visitantes desde España, Manuel asegura a RTVE.es que recibir a la selección española le genera "muchos nervios, muy intranquilo. La Roja es lo que nos calienta la sangre".

El propietario nos confirma que tiene "reservas de Españoles que vienen a ver el partido, así que no vamos a estar solos", como tampoco lo estará la selección. Nos asegura que ver la palabra "tapas" en otros establecimientos no es un motivo de indignación, sino de "orgullo, es una marca".

"Me vine a Holanda con 15 años, va a hacer 59, y me he criado solo. El restaurante tiene 24 años", nos cuenta este emprendedor español en tierras neerlandesas.

Para encontrar El Corru hay que salirse del centro de Enschede, que es la zona a la que están llamados los visitantes de otros países que vienen a animar a sus selecciones.

Un centro de 'wellness' reconvertido en tienda para hinchas Eso lo saben los comerciantes locales, como en una tienda de 'wellness' de la Markstraat donde han aprovechado la ocasión para mostrar productos futboleros, desde camisetas hasta bufandas de las cuatro selecciones finalistas. Hay que aprovechar la ocasión. Su público objetivo es el hincha, como un grupo de jóvenes italianos con los que nos encontramos aprovechando su desorientación, en plena búsqueda de su hotel. Rodri, el líder del centro del campo del Manchester City y de la nueva selección española ALBERTO RIVAS "Me gustaba Luis Enrique", nos dice uno de ellos con la bandera italiana a modo de capa, que se confiesa interista y enemigo de Rodri Hernández -autor del gol que dio la victoria al Manchester City frente al Inter en la final de la Champions-. Ninguno conoce lo suficiente del actual seleccionador, Luis de la Fuente, al que en cambio defiende un italiano residente en Enschede que les aconseja sobre los lugares que visitar. Es el contraste entre generaciones, que también se da en el caso de los españoles, como nos cuenta nuestro primer anfitrión en El Corru. "Hay una tercera generación que tiene otra clase de vida", nos dice.