Uno de los grandes miedos y amenazas dentro de las semanas de convocatorias como lo son las lesiones en el tramo final de temporada ha sido un auténtico azote para los de Ronald Koeman. Empezó con la lesión en el soleo de Memphis Depay, el máximo anotador de la historia de Países Bajos recayó en sus molestias tras el partido del 3 mayo en Zorrilla ante el Valladolid y desde entonces no ha recuperado ritmo de competición.

“�� @Memphis Depay will not be available for the #NationsLeague Finals.



Wishing you a speedy recovery, Memphis! �� pic.twitter.com/RPa4UlG7xb“