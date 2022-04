Ronald Koeman será el nuevo seleccionador de Países Bajos después del Mundial de Catar 2022. El técnico holandés se hará cargo del equipo en enero de 2023, según ha anunciado la Federación Neerlandesa de Fútbol en un comunicado este miércoles.

Koeman ha firmado un contrato hasta el Mundial de 2026 y tomará el relevo de Louis van Gaal, que desveló recientemente que padece una forma agresiva de cáncer de próstata.

“�� Back as our coach from 2023: ������������ ������������! ����#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG“