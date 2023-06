El seleccionador español, Luis de la Fuente, asegura que España solo piensa en ganar a Italia en las semifinales de la Final Four de la Nations League para así poder jugar la final. Por eso afronta este choque como si fuera "un último partido" en el que "nos jugamos la vida".

"Tenemos la oportunidad de llegar una final. No pensamos en nada más, nuestro escenario es jugar la final. No hay día después", resaltó en rueda de prensa.

"Yo lo veo como si es mi último partido, pero no de ahora, de siempre. Es la manera de afrontar algo con enegía, con ganas y dejándote todo es pensando que es la última oportunidad de tu vida. Es el último partido y desde luego vamos a afrontarlo como si nos fuera la vida deportiva en ello", añadió.

"Vamos a ir con todo. No pienso en lo que pasa después", insisitó De la Fuente, que no quiere pensar en tener que jugar el partido por el tercer y cuarto puesto.