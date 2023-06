El FC Barcelona ha decidido poner punto final a la temporada con un amistoso de tintes nostálgicos, un segundo encuentro en la historia del Vissel Kobe ante los culés que se jugará este martes 6 de junio a las 12:30 horas y que lleva consigo una carga histórica importante, la despedida de Andrés Iniesta y el reencuentro con el canterano Sergi Samper.

Tras el partido contra el Celta el FC Barcelona inició su viaje a Tokio con un desplazamiento a Santiago de Compostela para tomar el vuelo a tierras niponas, con una llegada esperada a las 16:30 hora española. La delegación que ha viajado está encabezada por Rafa Yuste y tiene como ausencias notables Sergio Busquets y Jordi Alba, ambos capitanes que ya se despidieron del equipo no forman parte de la expedición, como adelantaba Xavi hace unos días.

“���� The squad for our trip to Japan and our game against Vissel Kobe! pic.twitter.com/KWVdk7kPbT“