El futbolista español Andrés Iniesta deja el Vissel Kobe japonés. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que señala que la decisión es "de mutuo acuerdo", y añade que continuará su carrera profesional en otro destino.

"Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos", dijo Iniesta entre lágrimas junto al propietario del Vissel, Hiroshi Mikitani.

“入団から5年間。

クラブに多大なる貢献をしてくれたキャプテンに心からの感謝を!



For five years since joining, we express our heartfelt gratitude to @andresiniesta8 , who has made significant contributions to #visselkobe !#IniestaKobeForever ❤��

#ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/gF823Q6OOx“