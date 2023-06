Sergio Ramos anuncia que deja el Paris Saint-Germain

Sergio Ramos ha anunciado este viernes su marcha del Paris Saint-Germain a final de la presente temporada. El central español ha comunicado que el encuentro del sábado ante el Clermont será su último partido con la camiseta parisina.

"Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al PSG. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí", escribió el defensa en su comunicado.

Ramos quiso agradecer al club las dos temporadas que ha disputado en el Parque de los Príncipes: "Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y he podido dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: Allez Paris!"

El defensa español abandona la entidad francesa con 57 partidos a sus espaldas, en los que ha marcado cinco goles. Tras una primera temporada marcada por las lesiones, el central se ha asentado como titular en la zaga del PSG en la segunda, en la que ha disputado 44 encuentros. No obstante, esos números no se han traducido en una renovación. El andaluz no ha anunciado todavía su próximo destino.