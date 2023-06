El FC Barcelona es el gran favorito para alzar el título de la Champions femenina, que se disputa en Eindhoven este sábado. O eso al menos es lo que se desprende de la gran expectación mediática que ha despertado el conjunto culé en el PSV Stadium, donde se disputará la final.

Antes de comenzar el entrenamiento, todas las cadenas querían poder entrevistar a Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen o Jonathan Giráldez. Los tres comparecían en rueda de prensa para dar sus impresiones del encuentro, pero todos querían entrevistarles antes también a pie de campo.

Los tres atendían gustosamente a televisiones y radios de medios internacionales y españoles y contestaban a todo lo que les preguntaban ya fuera en inglés, castellano o catalán.

Mientras, el responsable de prensa del Barcelona apremiaba a los medios sobre el césped para poder llevárselos porque en sala de prensa había muchos más periodistas que querían preguntar y saber cómo llega el Barça a esta final.

Es la cuarta final para las azulgrana, la tercera consecutiva y, tras la derrota del pasado año frente al Olympique de Lyon, las jugadoras del Barça llegan con ganas de resarcirse de aquel varapalo.

Todos pendientes de Alexia

Y esas ganas se han visto desde el minuto uno del entrenamiento, que ha sido de puertas abiertas para los medios. Una sesión de casi una hora de duración en la que decenas de periodistas se agolpaban en el lateral norte del estadio. Nadie quería perderse cómo está Alexia o si Lucy Bronze y Fridolina Rolfö, que salen de lesión, están realmente recuperadas.

Y por lo visto sobre el césped estas dos últimas podrían partir de inicio ya que se han ejercitado con normalidad. También lo hizo Alexia, aunque por la gravedad de su lesión, su papel estaría reservado a salir en el segundo tiempo como revulsivo.

“⚔️ ¡Aquí nadie se guarda nada! #ChampionsRTVE



Alexia Putellas y Lucy Bronze, yendo con todo a cada duelo durante el entreno pese a ser las grandes dudas del @FCBfemeni.



�� @mjcaleya pic.twitter.com/nGeDGd3A8T“ — Teledeporte (@teledeporte) June 2, 2023

Jonatan Giráldez reconoció a TVE que tiene claro el once que pondrá, pero, evidentemente, no quiso desvelarlo para no dar pistas al rival. Quien no estará casi seguro es Asisat Oshoala, que sigue sin recuperarse de sus molestias musculares de hace dos semanas y no se ejercitó con sus compañeras.