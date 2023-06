Además, Alex Popp también estará con Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La capitana del Wolfsburgo figura en la lista preliminar de 28 jugadoras que ha dado la seleccionadora Martina-Voss Tecklenburg.

“���������������������� ���������� ��



The 2️⃣8️⃣ players that will take part in @DFB_Frauen's preparations for July's @FIFAWWC in Australia and New Zealand ��



WIR #IMTEAM ���� #FIFAWWC pic.twitter.com/XmJQbxrtqg“