El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el plan para la vuelta de semifinales de Champions ante el Manchester City "es el de siempre, intentar sacar lo mejor del equipo en lo individual y en lo colectivo", aunque no ha desvelado cuál será su once inicial. "Tengo claro que si ganamos, la acierto, y si no, me equivoco", bromeó.

Para ese once inicial no dijo si Rüdiger, uno de los grandes protagonistas del partido de ida, será titular. "Rüdiger puede jugar, como Camavinga, es una decisión que debo tomar. Tengo la suerte de tener a todos disponibles y esto aumenta la dificultad para hacer la alineación".

“Las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros“

El italiano, que tiene claro que lo pueden "hacer mejor" que en el Bernabéu, se mostró tranquilo, pero reconoció que el día de partido llegará la preocupación: "Es el día de pensar mal, que te va a marcar Haaland, que te va a tirar De Bruyne desde fuera y tienes que olvidarte de eso y pensar que Vinicius haga un buen regate y que Karim esté listo en el área, debes lograr que tu cabeza sea positiva", confesó.

El técnico italiano recordó que están "cerca de hacer algo importante como el año pasado". "Falta muy poco y estamos muy ilusionados y motivados, pero tenemos en cuenta que es complicado y difícil, pero las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros", advirtió.

Para lograrlo, el entrenador merengue apeló al "coraje" y a la "personalidad" de sus jugadores. "Son un componente muy importante en estos partidos porque hay una presión muy alta y no siempre tienes la personalidad para mostrar tu calidad, que es impresionante en este equipo. Quiero un equipo que sepa leer bien las situaciones del partido porque vamos a tener momentos de sufrimiento", subrayó.

¿Cuatro centrocampistas o tres delanteros? "No es sencillo" En cuanto a su planteamiento táctico, Ancelotti no desveló si jugará con cuatro centrocampistas o con tres delanteros. "No es sencillo porque el año pasado, con Valverde como extremo nos permitió ganar la Champions, y los tres delanteros nos han permitido llegar a estas semifinales ganando todos los partidos", detalló. “Mi legado es entrenar cada día este club“ Por otro lado, cuestionado por su "legado", en referencia a las palabras de Guardiola, Ancelotti se mostró humilde: "Este es mi cuarto año y lo he disfrutado y lo disfruto cada día. Para mí, el legado es entrenar cada día este club y estos jugadores, y luego intentar sacar lo mejor", zanjó.