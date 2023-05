Guardiola: "Mi legado será excepcional pase lo que pase"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afronta con optimismo la vuelta de semifinales de Champions League frente al Real Madrid y asegura tener "una senación muy positiva" de cara al partido de este miércoles en el Etihad.

Además, asegura que "pase lo que pase" en ese encuentro su legado en el club 'citizen' "será expecional".

"Mi herencia ya es excepcional aquí, ¿verdad?. Sabemos la importancia de la Champions, pero hay que vivir el partido disfrutando del momento. Tenemos una suerte increíble de estar aquí. Está en nuestras manos, no dependemos de nada excepcional, sólo hay que ganar un partido. Tengo una sensación muy positiva", afirmó en rueda de prensa.

"El legado es que nos los hemos pasado de puta madre. Durante cinco o seis años, ganamos muchas cosas y jugamos muy bien y que se recuerde, eso es lo importante. En Europa si no ganamos la Champions no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. En seis años aquí me lo he pasado teta. Eso es lo mejor que te puede pasar", agregó el español.

Y es que a Guardiola se le sigue resistiendo la Champions con el City. Hasta ahora solo ha logrado clasificar a los 'citizens' en una ocasión para la final y espera poder volver a hacerlo.