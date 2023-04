Ancelotti: "No tengo que demostrar nada a nadie"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, está feliz por haberse metido en lafinal de la Copa del Rey pero no cree que esa victoria por 0-4 ante el Barça le sirviera para reivindicarse y menos después de su trayectoria, que se acerca a los 1300 partidos.

"Miré de casualidad el otro día el número de partidos antes del Barcelona. No sabía cuál era el número pero pensaba que estaba cerca de 1300 y cuando llegue tendré que celebrarlo un poco", aseguró en rueda de prensa.

"Lo que pienso es que después de 1272 partidos, no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce y me puede evaluar, pero no tengo que demostrar nada a nadie", manifestó.

Pese a la goleada 0-4 en el Camp Nou, a Ancelotti no se le vio especialmente feliz, pero él aseguró sentirse "muy bien, tranquilo, ilusionado y con mucha motivación". Además, admite la crítica y entiende que mucha gente dudase sobre su continuidad si no gana un título con el Madrid este años.

"No me sorprende (la duda). Es nuestro trabajo. Estamos en el foco, es bastante normal y no tengo ningún problema".