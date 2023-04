Como ya había adelantado la televisión estadounidense ESPN hace unos días, la NBA anunciado este sábado durante la final a cuatro de la NCAA en Houston (Texas) que Pau Gasol formará parte del Salón de la Fama de la NBA. Se convertirá en el tercer español en hacerlo tras la inclusión de Antonio Díaz Miguel en 1997 y Pedro Ferrándiz en 2007, en su caso ambos en la categoría de entrenador.

Junto a él han sido elegidos otros ilustres de la NBA de principios del siglo XXI como Dwayne Wade, Tony Parker y Drik Nowitzki. Contando a estos dos últimos más Pau, serán diez europeos los que hayan entrado en el Hall of Fame a lo largo de su historia. Además, en esta nueva hornada también entrarán en el Salón de la Fama los técnicos Gregg Popovich y Becky Hammon.

Cumpliendo con la tradición habitual, la ceremonia de ingreso se celebrará el 12 de agosto en Springfield (Massacchussets) en la ‘Naismith Memorial Basketball Hall of Fame’. Gasol, doble campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, había sido incluido en la lista de finalistas el pasado 16 de febrero en el All-Star de Salt Lake City y no ha tardado en reaccionar en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento.

“A dream come true �� THANK YOU!!! ����



Un sueño hecho realidad �� GRACIAS!!! ���� https://t.co/4Ql9sdAFBj“