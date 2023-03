Pau Gasol ha vivido la noche más "especial" de su vida en el Crypto.com Arena, antiguo Staples Center, donde ha visto cómo le han retirado su camiseta con el dorsal 16 de Los Ángeles Lakers.

02.54 min Así se vivió la retirada del 16 de Gasol, desde dentro

Como Staples conoció el recinto y lo recorrió muchas noches como jugador. La pasada madrugada Gasol la ha recorrido una vez más vestido de traje y con los dos anillos de campeón de la NBA en sus manos.

"Es bonito. Me los he puesto dos o tres veces en mi vida, debería lucirlos más", ha respondido en rueda de prensa. Gasol ha atendido a los medios antes del homenaje, que ha tenido lugar en el descanso del partido Lakers-Grizzlies, su otro equipo.

El de Sant Boi ha revivido su llegada a la NBA, pero la noche era 'laker' y ha repetido en varias ocasiones lo "especial" del momento, como el hecho de ser el primer no estadounidense en retirar su dorsal en la franquicia: "Siento que he abierto puertas que antes no estaban abiertas".

También ha habido momentos para las anécdotas, como al recordar que hablaba con su amigo Kobe Bryant en español "desde el primer momento". Ha asegurado que eso le ayudó a integrarse más rápidamente y en la cancha también, "hablábamos en español y los rivales no nos entendían, era divertido".