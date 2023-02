Fernando Alonso completará las dos sesiones de test este viernes. El equipo Aston Martin decidió que el asturiano se suba al monoplaza en las dos sesiones, debido a que han crecido las posibilidades de que Lance Stroll se recupere de su lesión y llegue al primer Gran Premio de la temporada. Felipe Drugovich, que completó con problemas la primera sesión en el día de ayer, se quedará en el garaje durante toda la jornada. De esta forma, el bicampeón del mundo tendrá la oportunidad de mejorar sus tiempos en la sesión vespertina.

“Fernando will carry out all driving duties at #F1Testing tomorrow.



Felipe will be on standby if needed, and our line-up for Saturday will be reviewed tomorrow. pic.twitter.com/LPajDD1MIv“