El equipo Ferrari ha presentado este martes en Maranello (Italia) su nuevo monoplaza para la temporada 2023 de Fórmula 1, el que pilotarán el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz.

Ante 500 'tiffosi' que han coreado el himno italiano al inicio del acto, la presentación ha tenido el colofón de ver el nuevo coche sobre la pista del circuito. Ese honor ha sido para Leclerc en un sorteo moneda al aire realizado en vídeo entre los dos pilotos. Al ser el segundo, Sainz ha tenido la ventaja de dar tres vueltas en lugar de dos, para completar las cinco previstas en la presentación.

"¡Box! ¡Box! Es mi turno", ha bromeado Sainz por radio con su compañero, reclamando su momento para dar las tres vueltas pactadas. Las dos de Leclerc han provocado el delirio de los 500 aficionados. "Es difícil ver los detalles en dos vueltas, pero el coche corre bien y con suavidad", ha dicho Leclerc tras probarlo.

El SF23 no rompe el predominio del rojo Ferrari en el estilizado chasis, destacando el color negro en los alerones delanteros y el trasero. "Es un día muy especial, estoy deseando sentirlo", ha dicho Sainz previamente, ya que el acto para los medios ha concluido antes de su test. "Es increíble, se ve muy chulo, es uno de los coches más bonitos", ha añadido para dar su confianza después en las mejoras técnicas.

Sainz se ha mostrado entusiasmado con la presentación ante los aficionados, la primera para el madrileño en su tercera temporada, y la ha calificado como "increíble. Creo que Ferrari es el único equipo capaz de generar esta atmósfera".

En cuanto a cuál de los dos pilotos será el principal, tanto Sainz como Leclerc han mostrado mucho respeto mutuo. "Siempre que estamos en pista competimos, es lo bueno de tener una buena relación fuera y dentro de la pista, siempre con respeto", ha dicho el español. ""Nos haremos mejores el uno al otro hasta el final", le ha secundado el monegasco.

En ese sentido, el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, ha afirmado que lo importante para el equipo es poner el coche por delante: "No me importa quien gane, me importa tener a Ferrari ganando. Impulsaremos a los dos por igual, pero el equipo va primero".

En un tono más distendido, Sainz ha mostrado su adaptación a Italia con una broma: "No soy capaz de evitar el 'antipasti', necesito perder unos kilos antes de la primera carrera".