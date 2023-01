El equipo de Diego Martínez necesitaba puntos con urgencia. El empate casi no le servía al Espanyol después de acumular un exceso de pinchazos que provocaron un coqueteo excesivo con las plazas de Segunda División. El Getafe, un rival muy duro, era una presa muy golosa a la que igualar en puntos para coger moral de cara a futuros compromisos. Y, con incertidumbre, el conjunto 'periquito' logró su objetivo. A lo grande, con un par de golazos.

Y es que el duelo entre ambos no pudo empezar mejor. Hacía tiempo que no se veía tanto espectáculo seguido en el estadio del Getafe, donde poco a poco se va recuperando el buen fútbol después de casi medio curso plagado de tedio. Nunca esta temporada, en apenas un minuto y medio, ocurrió algo semejante a lo que hicieron Joselu y Enes Ünal. El primer golpe lo atizó el delantero del Espanyol. Llegaba en buen estado de forma, con dos tantos consecutivos al Barcelona y al Girona, y cerró el círculo con un zapato espectacular desde 48 metros que dejó boquiabiertos a los espectadores del Coliseum Alfonso Pérez. El conjunto azulón respondió rápido con otra diana espectacular, solo minuto y medio después, obra de Enes Ünal con un trallazo espectacular desde la banda izquierda que entró por la escuadra contraria de la portería defendida por Álvaro Fernández.

Tras el descanso el Espanyol mantuvo el orden hasta sorprender de nuevo a su rival. El encargado de hacerlo fue Javi Puado, que no quiso perderse la cita con los golazos en el Coliseum y, a falta de media hora, se apuntó un gran tanto tras una jugada espectacular: entró por la zona izquierda del campo como una exhalación, dejó atrás a Ángel Algobia, hizo un túnel a Djené Dakonam dentro del área y picó la pelota por encima de Soria, que sólo pudo contemplar como ésta entraba dentro de su portería.



Quique no tardó en apostar por su reciente adquisición, otro centrocampista creativo como Gonzalo Villar. Salió al campo casi a la vez que Munir se retiró lesionado. Entró Mikel Latasa y con toda su artillería sobre el verde el Getafe trató de empatar por todos los medios. No lo consiguió. Se atascó en su intento y perdió para acercarse al abismo del que sale el Espanyol, que triunfó en la tarde de los golazos