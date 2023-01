El Atlético de Madrid no pasó del empate a uno en el campo del Almería en un partido igualado en sus dos períodos, aunque en el segundo los visitantes se encontraron con unas paradas del meta Fernando Martínez que impidieron la victoria. Los de Diego Pablo Simeone solo han sido capaces de sumar 5 de los últimos 18 puntos en juego, después de haber ganado solo uno de esos cinco compromisos (2-0 ante el Elche), unos números que les dan justo para la cuarta plaza (28), a siete puntos de la Real Sociedad, empatado con Villarreal y Betis, este último con un partido menos.

En el Power House Stadium el conjunto rojiblanco no tardó en hacerse con el dominio del balón en detrimento de un Almería que prefirió esperar replegado. Reestructuró el Cholo la defensa con la entrada de Witsel y Hermoso por las bajas de Savic, sancionado, y Giménez, lesionado. En el medio, el canterano Pablo Barrios y Carrasco dejaron su sitio a Kondogbia y Lemar, mientras que Correa sustituyó a un Joao Félix ya en Londres.

Precisamente el argentino adelantó a su equipo pasado el cuarto de hora de juego, en una buena jugada en la que que, sin llegar a tocar la pelota, Griezmann voilvió ser decisivo. Sin embargo, los de 'Rubi' no le perdieron la cara al partido y supieron jugar sus cartas para devolver las tablas antes de marcharse a vestuarios. En el 37' Robertone puso un centro con música al segundo palo donde El Bilal apareció para rematar con contundencia al fondo de la red.

Tras la reanudación el entrenador argentino volvió a darle una vuelta a su once para dar entrada a Pablo Barrios por Koke. Con tramos de dominio para ambos equipos el partido no terminó de romperse hasta cumplida la hora de juego. A partir de ahí el Atlético de Madrid dio un paso al frente para amenazar a un Almería que encontró en Fernando el héroe de la tarde hasta el momento. El portero sacó sus reflejos a relucir para mantener el empate en el marcador. Primero salvó una doble ocasión de Morata tras una contra lanzada por Llorente, para poco después volver a sacar una mano milagrosa a Correa bajo palos. Lo intentó por todos los medios el cuadro colchonero, pero no levanta cabeza sin gol y la solidez defensiva local terminó por decantar un encuentro que llegó a su fin con la expulsión de Reguilón cumplido el minuto noventa.