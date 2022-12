Los goles de Joao Félix y Álvaro Morata en el segundo tiempo sellaron este jueves un triunfo más solvente en el marcador que en el juego del Atlético de Madrid contra el Elche (2-0) para devolver al conjunto rojiblanco a la senda de la victoria tres jornadas (y dos meses) después.

[Datos del Atlético de Madrid 2-0 Elche]

Ni once contra once ni once contra diez, cuando Verdú fue expulsado al borde del descanso a instancias del VAR, logró superar el equipo madrileño a su rival. Solo fue hasta que jugaron diez contra diez, cuando Mario Hermoso vio dos amarillas en dos minutos, cuando Joao Félix marcó el 1-0 en el minuto 56 a pase de Griezmann y cuando Morata sentenció la victoria en el 74.

[Resultados de la jornada y clasificación de la Liga]

El Elche, que terminó con nueve jugadores por la expulsión en el tramo final de Quina, sigue sin ganar en esta Liga, con 4 puntos de 51 posibles y en la última plaza. Por su parte, el Atleti vuelve al podio de la clasificación provisional de la Liga de la 15ª jornada, la primera tras el parón del Munidal.