El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido ante los medios en la previa del partido de semifinales de Supercopa de España frente al Betis. Esta será la primera oportunidad de Xavi para ganar un título como entrenador culé y asegura estar "con una ilusión tremenda" por conseguir ese objetivo.

Además, el entrenador del Barça no cree que su equipo sea "favorito" y cree que ganar esta Supercopa "nos reforzaría muchísimo y en caso de perder sería una decepción".

Esto es lo que ha dicho Xavi Hernández en rueda de prensa:

Posible salida de Memphis Depay

"Lo primero es que no ha habido ninguna reunión. No hay novedad. Si no me tocan la plantilla yo estoy contento. Que yo sepa, no hay novedad. Me he visto con Mateu, pero no hemos hablado de eso. Si hay novedad, ya me avisarán. Yo estoy contento con esta plantilla que tengo".

El Betis

"Es un rival peligroso, que trata muy bien la pelota. Pellegrini es un entrenador ofensivo. Defensivamente están bien preparados. Tienen la línea alta, defienden bien y tienen un doble pivote muy potente. Es un equipo muy completo. Es difícil, bien trabajado y sobretodo, bien trabajado tácticamente. Sufren sin pelota. Creo que será la clave de mañana".

Supercopa de España

"Es un título importante. Llegamos bien. Queremos llegar a la final. Es un título y nos hace especial ilusión ganar el que para nosotros sería el primer título de la temporada".

Busquets

"Es un futbolista excepcional. Para mí es un futbolista trascendental en el equipo. Es el capitán. Es vital en el vestuario. Un ejemplo. Cuando 'Busi' no está en el campo, se nota. Es muy importante, vital para mí".

La sede en Arabia Saudí

"Somos profesionales. Venimos aquí por el bien del fútbol español. Creo que muchos equipos se ven beneficiados por esto. Equipos modestos que obtienen ingresos. Seguro que como país Arabia Saudí tiene cosas a mejorar, pero como nosotros en España tenemos cosas a mejorar".

Dos partidos de sanción a Ferrán

"Creo que es excesiva, una vez más. Fue una lucha, sí, pero diría que fue un forcejeo".

Cómo ve el partido

"Yo visualizo un partido con mucha posesión de balón. El Betis es un rival difícil, complicado. Tiene jugadores que disfrutan con el balón y no lo pierden fácil. Tienen mucha calidad técnica. Es de los que mejor juegan en España, en mi opinión. Intentaremos dominar a través de la posesión del balón"

Favoritos por ser líder de Liga

"No lo siento así. Llegamos en un buen momento sí, pero favorito no. El Betis nos puede complicar la vida. Es el campeón de Copa. No, no me veo favorito".

Preparación especial para este torneo

"Sí, hay un plus. Son dos partidos y lo tienes ahí. Dos partidos para un título. Llegamos en un muy buen momento, pero esto hay que demostrarlo en el campo".

"En caso de ganar nos reforzaría muchísimo y en caso de perder sería una decepción. No hay que poner paños calientes. Llegamos en un momento bueno de confianza pero sería darnos un bagaje de tranquilidad en caso de ganar".

Cristiano en Arabia Saudí

"Es un honor estar aquí. Yo quiero jugar la final, de verdad que no me importa el rival. Yo quiero ganar".

"Cristiano va a ver que es una liga competitiva. Al Nassr es un equipo de alto nivel y no le va a ser fácil, es una liga competitiva, pero él es un competidor nato y seguro que va a marcar muchos goles".

Tarjetas

"Hay un árbitro que decide. Intentaremos controlar la tensión. Mañana es un día importante, un día de controlar las emociones. Al ser una competición del K.O., es básico no perder los nervios. Intentaremos controlar estas emociones".

Rafinha

"Él está abierto a jugar donde haga falta para el equipo. Hemos tenido una conversación hace unas semanas. Va a ser importante. Siempre sale bien. Sale motivado, es capaz de marcar diferencias tanto en defensa como en ataque. Va a marcar diferencias en esta competición. Estoy seguro"

Todos los jugadores disponibles

Ahora estando todos disponibles es un quebradero de cabeza, pero prefiero esto. Tener dolores de cabeza yo que no tener lesiones y sanciones y así hacer el mejor equipo posible.

El estilo

"No queremos perder nunca nuestra identidad, nuestro modelo de juego. No queremos que domine los partidos el contrario".

Primer título como entrenador

"Tengo muchísimas ganas. Tengo la ilusión y las ganas. Estoy aquí para ganar títulos. Si no llegan los títulos esta temporada me vais a matar. Tenemos un título a 4 días vista, así que tengo una ilusión tremenda".