El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios en la previa del partido de semifinales de Supercopa de España frente al subcampeón de Liga la temporada pasada, el Barcelona de Xavi. El entrenador verdiblanco tendrá la oportunidad de ser el primer adiestrador bético en ganar dos títulos, algo insólito en el Betis.

Sobre las palabras de Xavi y el juego del Betis

"Ojalá sea buen partido, son dos equipos con mucha creatividad, que suelen dar buen espectáculo y ojalá ganemos nosotros esta semifinal tan deseada por nosotros".

"Venimos de una victoria importante, en una Liga estrecha y que se decide por detalles. El Barcelona siempre es favorito, pero nosotros no nos sentimos inferiores y vamos a salir a ganar desde el minuto uno porque tenemos confianza".

La importancia del título y el fichaje de Alex Moreno por el Aston Villa

"En esta profesión hay que acostumbrarse a ganar y los logros son los que te dan la felicidad. La Supercopa es especial y si nos permite tener otro título ante equipos como Valencia, Real Madrid o Barcelona sería algo increíble".

"Por supuesto es una pérdida importante, nos aportaba defensiamente y ofensivamente. Lo dije al principio de temporada, los problemas del club van por delante y la venta es buena, le va a servir a la entidad. Hay que intentar suplirla de la mejor forma posible".

"No podemos apurarnos con un fichaje y lo importante es que esté dentro de las condiciones económicas que el club pueda permitirse y que tenga un nivel óptimo para suplir la baja de Alex Moreno"

La posibilidad de lograr dos títulos como entrenador del Betis

"Desde lo personal no es algo que me motive más. La motivación es ver a la gente disfrutar con su equipo y ganar al Barcelona. No me fijo ni soy llevado a hacer caso a esos datos".

"No vamos a salir a buscar un empate, vamos a salir a buscar al Barcelona,, por los hinchas y por tanta gente que lo va a ver en televisión", finalizaba.