Carlos Sainz y la tercera etapa, unidos por la desgracia. 'El Matador' iba como un avión, sacando más de siete minutos a su máximo rival, pero en el kilómetro 213 todo ha cambiado. El español ha tenido un problema en la rueda trasera izquierda y se ha visto obligado a efectuar una reparación de urgencia, con la que ha perdido más de media hora en una etapa que no ha podido finalizar debido a la climatología adversa y donde contabilizó lo hecho hasta ese momento.

“�� Leader of the overall classification, @CSainz_oficial had to stop after 213 km to repair his car. “El Matador” is set to make big losses! ��#Dakar2023 pic.twitter.com/H61VAhp7Bd“