El británico Sam Sunderland (GasGas), campeón del Rally Dakar 2022, tuvo que abandonar este domingo la edición de 2023 por un accidente en el kilómetro 52 de la primera especial de la prueba de resistencia.

El doble ganador del Dakar (se había impuesto también en 2017) se estrelló después del primer punto de control, al que había llegado como líder de la etapa (22:10) con diez segundos de ventaja sobre el chileno Pablo Quintanilla (Honda) y el español Joan Barreda (Honda).

“❌ @sundersam the title holder of last year's edition of the Dakar and FIM @officialw2rc crashed at km 52 of the special and was taken care of by the medical team. #Dakar2023 pic.twitter.com/RwLMQ2ILKD“