A Deschamps no le ha gustado demasiado que le preguntasen sobre la posibilidad de que Benzema hubiese vuelto a Catar para la final y su enigmática publicación en Instagram de ayer: "Hay jugadores que se han lesionado, Benzema es uno de ellos. Ahora tengo 24 jugadores. Hacerme esta pregunta es incómodo. No me ocupo de las invitaciones de jugadores, exjugadores o lesionados. Algunos estarán allí, otros no. Somos 24. Ya están fuera Nkunku, Benzema o Lucas Hernández, que formaron parte del comienzo de la aventura. Hoy tengo 24 jugadores para la final contra Argentina".