"Hace cinco años perdimos todo. Perdimos amigos, perdimos familia y una parte de nosotros. Es la oportunidad de recuperar todo". Esta frase del Capitán América en Vengadores: Endgame bien podría haberla dicho su 'espejo' en la selección estadounidense, Christian Pulisic, cuando el 11 de octubre de 2017 encajó una dura derrota contra Trinidad y Tobago que dejó a su país fuera del Mundial 2018. Cinco años después, Pulisic está dispuesto a vengarse en Qatar 2022.

"Aquello fue difícil de digerir para mí", recordó al llegar a Catar el joven líder de la selección de las barras y estrellas, que ha apurado la recuperación de sus problemas físicos para jugar este sábado los octavos de final del Mundial contra Países Bajos. Pulisic sufrió una contusión pélvica al chocar contra el portero de Irán tras marcar el tanto que le dio el billete a octavos a su selección y acabó la noche en el hospital.

“Despite hurting his abdominal in Tuesday's win-or-go-home #FIFAWorldCup match against Iran, Christian Pulisic says he'll be ready to go Saturday ��



�� @AreaSportsNet, @Adimitri24 pic.twitter.com/45zgYRaX1J“