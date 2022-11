César Azpilicueta, defensa de la selección española, ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana en Doha. El lateral ha hablado de las aspiraciones del equipo en este Mundial, de la faceta de Luis Enrique como 'streamer' o de la importancia de los jóvenes en la selección, entre otros temas. El próximo 23 de noviembre España debuta ante Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022 (en directo, por La 1 de TVE, RTVE.es y RTVE Play).

Azplicueta ha valorado la importancia de la combinación de jóvenes y veteranos en esta selección . "Nosotros intentamos aportar cosas que jugadores de 18-19 años no han conocido. Luego ves el desparpajo de Gavi cuando llegó a la Nations League y yo con 17 años no tenía ese atrevimiento. Cada uno tenemos que aportar lo que podamos" , ha asegurado.

"Nunca había conseguido demostrar en la selección lo que he demostrado en el Chelsea"

El capitán del Chelsea no ha tenido problemas en reconocer que sus inicios en la selección no fueron buenos y que su nivel no estuvo a la altura del mostrado en su club. "Estuve dos años y medio sin venir hasta la Eurocopa. A partir de ahí he podido venir con más frecuencia y pude demostrar más mi nivel", ha reconocido.

Sobre su experiencia en los Mundiales, Azpilicueta ha asegurado que "las dos experiencias anteriores en un Mundial no son como hubiese soñado". "El fútbol nos está dando otra oportunidad. Entre todos intentaremos hacer un buen mundial. Si algo nos caracteriza es que jugamos como equipo".