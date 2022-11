La selección mexicana fue mejor, pero terminó dando por bueno el empate (0-0). La Polonia de Lewandowski perdió una oportunidad de oro ante los aztecas con un penalti fallado por Lewandowski al inicio de la segunda mitad en un choque donde los polacos no dispusieron apenas de ocasiones de gol. Las 'Águilas Blancas' fueron inferiores a los sudamericanos, aunque pudieron llevarse los tres puntos con la ocasión del ariete del Barcelona.

México - Polonia: Resumen, resultados y goles, por Fran Mena

Lozano y Alexis Vega fueron un quebradero de cabeza durante todo el partido para la zaga polaca y llevaron las mejores ocasiones del partido para el combinado mexicano. Este resultado favorece a Argentina que, pese a la derrota ante Arabia Saudí, da por bueno el empate entre mexicanos y polacos para afrontar la segunda jornada del grupo C con mayores posibilidades de avanzar de ronda.

La propia Arabia Saudí se sitúa primera de grupo en el primer asalto, seguido de México y Polonia con un punto cada uno. El combinado de la albiceleste cierra este grupo con cero puntos, pero con opciones más que claras de superar la fase de grupos si logran imponerse a mexicanos y polacos.

México domina, pero no resuelve

El Estadio 974 presentaba un ambiente especial con los aficionados aztecas llenando las gradas del feudo catarí. Los mexicanos tuvieron la primera ocasión del partido por medio de Lozano. El atacante del Nápoles aprovechó un error de la zaga polaca para poner la pelota en el área. Alexis Vega no consiguió rematar con claridad y se esfumaba el primer acercamiento del choque.

El primer encuentro de polacos y mexicanos carecía de ocasiones en los primeros compases, pero la intensidad era máxima entre dos selecciones que sabían lo que había ocurrido con Argentina y querían aprovecharse de la sorpresa de la jornada sumando tres puntos fundamentales en el grupo C. Lewandowski no estaba cómodo debido a la zaga efectiva formada por Montes y Moreno, ex defensa de la Real Sociedad.

La segunda también iba a ser de color verde. Hector Herrera se interna por banda derecha, centra al segundo palo y Alexis Vega remata cruzado rozando el palo derecho de la meta defendida por Szczesny. Los aztecas empezaban a dominar la primera mitad y Gallardo estuvo a punto de materializarlo en otra jugada de ataque de los pupilos del 'Tata' Martino.

El primer round avanzaba y Polonia seguía sin inquietar o acercarse a las redes de Ochoa. Lozano, uno de los más dinámicos del partido, castigaba por el carril derecho con el enésimo centro que obligaba a la defensa polaca a despejar en el área pequeña cuando ya se relamía Chavez.

El 'Chucky' no dejaba de intentarlo y México dispuso de la últimas opciones de adelantarse en el luminoso antes de llegar al tiempo de descanso. Primero Hector Herrera con una volea que se topó con Glik y posteriormente el lateral del Ajax Sáncez disparaba desde el costado del área poniendo en serios aprietos a Szczesny con un disparo con muy mala fe.