Como en España en el partido inaugural de la competición, la pasión por el Mundial se deja notar en las audiencias televisivas en Reino Unido. Gary Lineker nos cuenta que el debut de Inglaterra contra Irán ayer tuvo cifras de récord en "streaming" y, de paso, el exfutbolista del Barça bromea con que eso ocurriese con un partido emitido en pleno horario laboral.

“England’s World Cup 2022 lunchtime opener against Iran was watched by 8.1 million and was streamed an incredible 8 million times on BBC iPlayer and BBC Sport online, making it the largest live streamed event on the BBC over a 24 hour period ever. Watching at work eh?“