Italia, España y Alemania son las selecciones que han sufrido este hechizo. Las tres última campeonas del mundo no fueron capaces de superar la fase de grupos cuatro años después de levantar el cetro mundial y ya suman doce años de esta maldición. La 'azzurra' logró imponerse en la gran final al combinado francés por penaltis en el Mundial celebrado en Alemania (2006) y cuatro años más tarde cayó en un grupo relativamente sencillo con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda como testigos.

“Francesco Totti com a taça da Copa do Mundo de 2006, que foi conquistada pela Itália. Os italianos venceram os franceses por 5x3 nos pênaltis após empatarem em 1x1 no tempo regulamentar. pic.twitter.com/CoVOoofyKD“