Ni en la peor de las pesadillas la selección española podía imaginar un escenario semejante. Derrotada con suficiencia en dos partidos, con siete goles en contra y solo uno a favor, la campeona del mundo está eliminada de Brasil 2014. Tras la goleada de Holanda, Chile ha dado la puntilla a España al imponerse 0-2 en Maracaná. [Así te hemos contado el España 0 - Chile 2, por Felipe Fernández]

España no dio en ningún momento la sensación de poder revertir la complicada situación en la que se había metido tras caer con estrépito ante Holanda en la primera jornada. Ni siquiera la posesión del balón, muy superior a la de Chile, fue un dato positivo para los de Del Bosque, que no crearon apenas peligro a pesar de mantener el esférico.

Justo en lado contrario se situaba Chile, que no necesitaba la posesión para asustar cada vez que acechaba el área de Casillas. Potentes en la salida y rápidos en sus ataques, acabaron con España en dos jugadas, en dos goles de Vargas y Aranguiz que hundieron a la mejor generación de jugadores de la historia del fútbol español.

España dice adiós al Mundial de la peor manera posible. Las caras de decepción eran palpables en la retirada de los jugadores al final del encuentro. Nadie en el equipo esperaba escribir este guión tan negativo, cerrando una época con el 'Maracanazo' particular de España. De nuevo, la falta de ritmo y el cansancio físico se dejaron notar en la sombra de la campeona del mundo.

Atascados, lentos y sin ideas, la Roja no encontraba la manera de arreglar la situación. Y, en esas, Chile dispone de una falta peligrosa al borde del área que prepara Alexis. El 'chico maravilla' hace un buen disparo que repele Casillas de puños al centro del área y allí la recoge Aranguiz para pegarla fuerte a la red de España.

Sin rastro de reacción

Restaban tres minutos para el descanso y Chile acababa de hundir definitivamente a la campeona del mundo. La afición chilena no se lo creía y empezó la fiesta con olés en las jugadas de su equipo y una ola en las hoy rojas gradas de Maracaná.

La segunda parte no llegó con la esperada reacción de España. Del Bosque sentó a un desdibujado Xabi Alonso y dio entrada a Koke, pero la cosa no mejoró. El ritmo subió pero las llegadas al área seguían siendo enredadas, sin claridad. Diego Costa lo intentaba por activa y por pasiva pero acabó marchándose abucheado por los brasileños presentes en el partido y dando paso a un Torres que tampoco apareció esta vez.

España no estaba en el partido y ni siquiera a puerta vacía conseguía reducir distancias en el marcador. Busquets dispuso de una clarísima oportunidad tras enviar fuera un balón franco tras una chilena de Diego Costa. No era el día, no era el Mundial. Era imposible arreglarlo y la historia ya estaba escrita. Un final decepcionante a seis años de gloria futbolistica que terminarán con un inapetente trámite frente a Australia en Curitiba. Mientras, Chile y Holanda ya tienen su billete a octavos de final.